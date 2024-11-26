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В стране и мире

Россиян с однокомнатными квартирами призвали не отчаиваться

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Владельцы однокомнатных квартир часто сталкиваются с проблемой нехватки места для комфортной жизни. Однако им следует не отчаиваться, а сделать дома качественный ремонт. Таким советом с изданием «БелНовости» поделилась дизайнер Юлия Тычино.

Так, владельцы квартир нестандартной планировки могут использовать альков в стене для спального места, а рядом установить рабочий стол. Остальное пространство дизайнер посоветовала использовать для кухни и гостиной.

Другим решением для малогабаритных квартир является подиум. На нем можно поставить кровать и рабочий стол, визуально разделив комнату на зоны без потери квадратных метров.

Важно помнить, что подиум уменьшает высоту комнаты, поэтому не подойдет для жилья с низкими потолками. Тычино также рекомендовала навести порядок на балконе или лоджии, чтобы использовать пространство под свои потребности.

Ранее стало известно, что в ноябре 2024 года спрос россиян на торшеры вырос на 40 процентов по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Спрос на ночники относительно 2023 года увеличился на 14 процентов, а бра покупали на 7 процентов чаще.

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Источник — lenta.ru
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