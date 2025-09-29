24-летний мужчина больше года притворялся подростком и ходил в школу

29.09.2025 | 14:10

В городе Перрисберг, США, арестовали 24-летнего мигранта из Венесуэлы, который больше года врал о своем настоящем возрасте. Об этом сообщает ABC 13 News.

Энтони Эммануэль Лабрадор-Сьерра впервые приехал в Америку в сентябре 2019 года. В ноябре срок действия его визы истекал, и он должен был вернуться в Венесуэлу. Вместо этого мужчина купил поддельные документы и стал притворяться подростком.

Лабрадор-Сьерра выдал себя за бездомного юношу, сбежавшего за границу от торговли людьми на родине, и с помощью суда получил опекунов. Вместе с этим он начал ходить в среднюю школу Перрисберга. 14 месяцев он посещал занятия с другими детьми и участвовал с ними в различных спортивных мероприятиях, не вызывая подозрений.

Двойная жизнь Лабрадора-Сьерры закончилась, когда с его опекунами связалась мать его ребенка. Она рассказала им правду о мужчине. Не поверив, те решили обыскать комнату «школьника».

Под его матрасом они нашли деньги, пистолет, три магазина с патронами к нему, мобильный телефон и поддельные водительские права штата Мичиган. В них было указано, что мужчина якобы родился в 1999 году. Опекуны тут же сообщили обо всем в школу и полицию. Мигранту грозит до 30 лет лишения свободы.

