Сетевое издание|18+|Понедельник|29 сен 2025|15:57
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в MAX PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+10oC
+11oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+10oC
+11oC
Завтра | Ясно |

В стране и мире

Мать архангельского экс-студента раскрыла детали его подготовки к резне в техникуме

Печать
Telegram

Для нападения на Архангельский техникум строительства и экономики отчисленный студент специально купил нож. Детали о подготовке молодого человека к резне раскрыл Shot в Telegram.

Как рассказала мать молодого человека, нож раньше она не видела. По словам женщины, ее сын взял его не из дома. Кроме того, экс-студент взял с собой маску и перчатки, а в само здание прошел по студенческому билету.

Ранее студенты техникума пожаловались на охрану учебного заведения. По их словам, охраны и металлодетектора на входе нет. Иногда там дежурила женщина, которая могла пропускать людей без предъявления студенческого билета.

О нападении отчисленного студента на техникум в Архангельске стало известно утром 29 сентября. В результате пострадали как минимум четыре человека, включая двух преподавательниц.

По неподтвержденным официально данным, завуч учебного заведения Ольга Иванова получила удары ножом в шею и грудь. Также ранены социальный педагог Татьяна Винокурова, гардеробщик и один из учеников. Напавшего смогли скрутить студенты. Молодому человеку грозит до 15 лет колонии.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️


Источник — lenta.ru
0
0
0
 


 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте | Наши соцсети