Мать архангельского экс-студента раскрыла детали его подготовки к резне в техникуме

29.09.2025 | 13:56

Для нападения на Архангельский техникум строительства и экономики отчисленный студент специально купил нож. Детали о подготовке молодого человека к резне раскрыл Shot в Telegram.

Как рассказала мать молодого человека, нож раньше она не видела. По словам женщины, ее сын взял его не из дома. Кроме того, экс-студент взял с собой маску и перчатки, а в само здание прошел по студенческому билету.

Ранее студенты техникума пожаловались на охрану учебного заведения. По их словам, охраны и металлодетектора на входе нет. Иногда там дежурила женщина, которая могла пропускать людей без предъявления студенческого билета.

О нападении отчисленного студента на техникум в Архангельске стало известно утром 29 сентября. В результате пострадали как минимум четыре человека, включая двух преподавательниц.

По неподтвержденным официально данным, завуч учебного заведения Ольга Иванова получила удары ножом в шею и грудь. Также ранены социальный педагог Татьяна Винокурова, гардеробщик и один из учеников. Напавшего смогли скрутить студенты. Молодому человеку грозит до 15 лет колонии.