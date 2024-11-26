Госдума одобрила переименование города Ростов

26.11.2024 | 15:43

Город Ростов в Ярославской области может приобрести новое название. Соответствующий проект в первом чтении приняла Госдума, передает «Интерфакс».

Документ был внесен на рассмотрение в конце августа. Авторы законопроекта предлагают переименовать город в Ростов Великий, оправдывая это тем, что такое название уже вошло в историографический и общественных обиход.

«В сознании жителей Ростова и всей России город всегда был, есть и будет Ростовом Великим», - заявил зампред областной Думы Антон Капралов на пленарном заседании.

Инициатива, по словам депутата, принадлежит самим горожанам, а губернатор Михаил Евраев ее одобрил.

В правительстве идею также поддержали - в официальном отзыве кабмина указано, что дополнение названия города словом «Великий» юридически закрепит традиционно употребляемое наименование и будет подчеркивать статус значимого историко-культурного центра. Финансирование мероприятий по переименованию Ростова, согласно документу, будет проводиться за счет бюджетных средств Ярославской области.

Ранее парламентарии призвали вернуть городу Волгограду имя Сталинград. С таким требованием выступили депутаты Госдумы от партии КПРФ. Переименование хотят приурочить к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.