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Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с «Госуслугами»

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Россиян предупредили о новой схеме мошенничества, связанной с порталом «Госуслуги». Об этом сообщило МВД в Telegram-канале «Вестник киберполиции России».

В ведомстве предупредили, что злоумышленники присылают электронное письмо или СМС, в котором сообщается о попытке входа в аккаунт на портале. В этом же сообщении человека просят позвонить по указанному номеру телефона.

Во время телефонного разговора мошенники представляются службой поддержки «Госуслуг». В МВД подчеркнули, что после того, как пользователь выполняет все рекомендации злоумышленников, он теряет доступ к своему аккаунту на «Госуслугах».

«После этого на жертву оформляют миллионные кредиты. Будьте бдительны и предупредите родных и близких!» - говорится в сообщении.

Ранее россиянам раскрыли порядок действий при взломе аккаунта на «Госуслугах». В МВД посоветовали обратиться в полицию и проверить кредитную историю, чтобы уточнить, не успели ли злоумышленники оформить кредит.

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Источник — lenta.ru
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