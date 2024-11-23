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В стране и мире

Россиян предупредили о наказании за парковку во дворах

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За парковку машины рядом с мусорными контейнерами россиянам положен штраф. О наказании за неправильно оставленные во дворе автомобили предупредил эксперт «Рольф Сервиса», пишет «Российская газета».

За парковку рядом с помойкой владельца авто оштрафуют на сумму от 1500 до 5000 рублей.

«Сумма зависит от региона. В Москве, например, она максимальна, как и в Санкт-Петербурге», - уточнили специалисты.

Помимо этого, нельзя оставлять машину на парковке для инвалидов, если водитель не принадлежит к этой льготной категории - за такое нарушение предусмотрен штраф в размере 5000 рублей. Такое же взыскание ожидает физических лиц, оставивших авто среди зеленых насаждений, а для юридических лиц сумма вырастет до 300 тысяч рублей.

Среди распространенных нарушений эксперты также назвали блокировку выезда с придомовой территории и стоянку во дворе с включенным двигателем (штраф от 1500 до 3000 рублей).

Ранее москвичам предложили делать скидку 50 процентов за нарушение правил парковки. Нарушителю захотели дать право на дисконт, если он успеет оплатить взыскание за 20 дней с момента вынесения постановления.

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Источник — lenta.ru
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