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Врач назвал приводящую к пневмонии ошибку при лечении кашля

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Врач-реабилитолог Сергей Агапкин в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» назвал ошибку при лечении кашля, приводящую к пневмонии. Выпуск доступен на платформе «Смотрим».

В студии телепрограммы гостья предположила, что противокашлевые средства можно применять при влажном кашле. В ответ Агапкин опроверг это заблуждение.

«На самом деле, конечно, нет. Потому что кашель - это естественная защитная реакция организма, когда мокрота выводится из бронхов, если в этот момент подавить кашлевый рефлекс, то эта мокрота будет стекать в легкие», - объяснил врач.

В результате, как отметил специалист, прием противокашлевых лекарств при влажном кашле может вызвать развитие пневмонии.

Ранее Сергей Агапкин назвал неочевидный признак, указывающий на онкологическое заболевание. Медик заявил, что хронический кашель может быть симптомом рака щитовидной железы.

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Источник — lenta.ru
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