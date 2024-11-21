В Госдуме не увидели смысла делать социальные товары дешевле

21.11.2024 | 11:13

Обнулять налог на добавленную стоимость (НДС) на социально значимые товары, чтобы сделать их немного дешевле, не имеет смысла, потому что в таком случае просядут доходы, позволяющие оказывать точечную помощь нуждающимся. Об этом в интервью радиостанции «Говорит Москва» рассказал зампред комитета нижней палаты парламента по экономической политике Артем Кирьянов.

Он напомнил, что НДС на целый ряд продуктов и так снижен в два раза, а справедливее было бы помогать тем, кто находится в трудной жизненной ситуации, у кого небольшие бюджеты домохозяйств, у кого большие семьи.

Депутат подчеркнул, что поддержка должна иметь конкретного получателя, в то время как социальные продукты покупают и граждане с обычным доходом.

«Зачем нам обнулять НДС на продукты, которые покупает каждый, и даже не интересоваться, способен ты эти цены выдерживать или не способен? Это неправильный подход», - заключил Кирьянов.

Таким образом депутат прокомментировал инициативу своих коллег из фракции «Справедливая Россия - За правду», которые предложили уменьшить НДС в отношении социально значимых товаров.

Ранее сообщалось, что в правительстве сочли нецелесообразным устанавливать предельную стоимость на социально значимые продукты для сдерживания роста цен.