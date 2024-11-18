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В стране и мире

Россиянин провалил ЕГЭ и потребовал от школы компенсацию

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Житель Курска провалил ЕГЭ и подал в суд на школу. Россиянин потребовал, чтобы образовательное учреждение заплатило ему 100 тысяч рублей компенсации, сообщила объединенная пресс-служба судебной системы Курской области.

В качестве причины неудачи на экзаменах молодой человек назвал ситуацию, когда был избит сверстником в школьном туалете, после чего оказался в больнице и пропустил более 20 дней занятий.

По его словам, пока он находился на больничном и позже, никакой помощи в подготовке к ЕГЭ учителями ему предложено не было. И именно это, по его мнению, негативно сказалось на сдаче экзаменов.

В иске он также указал, что после описанных событий столкнулся с негативным отношением к себе администрации и преподавательского состава.

Россиянин отметил, что до сих пор испытывает чувство тревоги, плохо спит и вынужден принимать медицинские препараты.

Ранее в Перми учитель попробовал сдать Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по своему предмету и раскрыл результат - он получил максимальные 100 баллов.

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Источник — lenta.ru
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