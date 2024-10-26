Сетевое издание|18+|Суббота|26 окт 2024|15:47
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+7oC
+8oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+6oC
+7oC
Завтра | Облачно |
 

В стране и мире

Общественники предложили запретить сказку Пушкина из-за ЛГБТ

Печать
Telegram

Общественные активисты выступили с предложением запретить «Сказку о мертвой царевне и семи богатырях» Александра Пушкина, ссылаясь на то, что выражение «по усам текло, а в рот не попало» содержит скрытый намек на гомосексуальные отношения. Об этом сообщаете Telegram-канал Shot.

Общественники направили соответствующее заявление в Министерство культуры РФ, утверждая, что текст несет в себе ЛГБТ-пропаганду (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ).

Адвокат Александр Добровинский раскритиковал такую трактовку, отметив, что для понимания смысла подобных фраз требуется знание культурного контекста и литературных традиций, а не поверхностное восприятие.

По его словам, в сказках Пушкина герои чаще всего отказывались от яства и лишь имитировали обед, чтобы обмануть нечисть и остаться в живых, поскольку, по преданиям, еда и напитки были проводниками в мир мертвых.

«Если не просто цепляться за фразы, а пытаться их изучить или хотя бы проанализировать, то можно увидеть верный смысл, а не тот, который хочется увидеть», — заключает Добровинский.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — lenta.ru
0
0
0
 


 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте