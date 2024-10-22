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В стране и мире

Минфин России обвинили в дискредитации кваса

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Идея Минфина России признать квас сахаросодержащим напитком и добиться от его производителей уплаты соответствующего акциза является «дискредитацией одного из символов русского народа».

Об этом говорится в письме президента «Очаково» Алексея Кочетова на имя министра финансов Антона Силуанова, сообщает РБК.

Он утверждает, что инициатива заставит огромное количество производителей отойти от традиционной рецептуры и использовать химические сахарозаменители, а кроме того, инвестиционные планы бизнеса пойдут под откос. Столь резкое изменение в налогообложении заставит пересмотреть модели развития и приведет к замедлению роста.

По мнению Кочетова, результатом такой политики станет возвращение граждан к «вредным иностранным газировкам», как уже было в 1990-е годы. «Здоровье нации под угрозой!» - заключил глава «Очаково», призвав Силуанова пересмотреть поправки в Налоговый кодекс.

Акциз на сахаросодержащие напитки вступил в силу летом 2023 года. Он подразумевает, что если в составе продукта есть сахар, сироп с сахаром или мед, а количество углеводов в их пищевой ценности превышает пять граммов на 100 миллилитров, то производитель платит семь рублей за литр.

Однако из-за того, что производители начали занижать количество сахара, в сентябре комитет по бюджету и налогам внес в Госдуму поправки в Налоговый кодекс. В них критерий ужесточался в 2,5 раза - два грамма, а не пять. В версии Минфина это изменение исключено, но сам акциз предлагается поднять до десяти рублей за литр, а также обложить им квас.

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Источник — lenta.ru
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