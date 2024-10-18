ФСБ решили дать доступ к данным ЗАГСов

18.10.2024 | 15:37

ФСБ решили добавить в перечень ведомств, которые имеют доступ к Единому государственному реестру записей актов гражданского состояния (ЗАГС).

Это следует из проекта постановления правительства, который появился на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Таким образом силовое ведомство получит доступ к информации о рождении, смерти, заключении и расторжении брака, установлении отцовства и перемене имени.

Сейчас эти данные могут получить МВД, министерство здравоохранения, Росстат и исполнительные органы власти российских субъектов.

Ранее Минюст России подготовил проект поправок к законам об уголовно-исполнительной системе, подразумевающих расширение полномочий сотрудников федеральной системы исполнения наказаний (ФСИН) в части применения физической силы и специальных средств в отношении осужденных, а также цензуры отправляемой в места заключения корреспонденции.