Сервисы Google на Android захотели частично заблокировать в России

15.10.2024 | 13:42

Сервисы американской компании Google, работающие на операционной системе Android, могут быть частично заблокированные на территории России.

Об этом рассказал вице-президент по развитию информационных систем «Ростелекома» Дарий Халитов в беседе с RTVI.

«Очень высокие риски, что в том или ином виде сервисы могут быть заблокированы», - подчеркнул парламентарий.

Халитов отметил, что частичная блокировка в России, включая мобильные устройства на базе операционной системы Android, может быть предпринята в связи с решениями, принятыми американской компанией, поскольку эта разработка не является российской и способна утратить технологическую независимость.

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