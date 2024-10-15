Сетевое издание|18+|Вторник|15 окт 2024|14:38
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+3oC
+4oC
Погода | Сегодня | Дождь |
+4oC
+5oC
Завтра | Дождь |
 

В стране и мире

Сервисы Google на Android захотели частично заблокировать в России

Печать
Telegram

Сервисы американской компании Google, работающие на операционной системе Android, могут быть частично заблокированные на территории России.

Об этом рассказал вице-президент по развитию информационных систем «Ростелекома» Дарий Халитов в беседе с RTVI.

«Очень высокие риски, что в том или ином виде сервисы могут быть заблокированы», - подчеркнул парламентарий.

Халитов отметил, что частичная блокировка в России, включая мобильные устройства на базе операционной системы Android, может быть предпринята в связи с решениями, принятыми американской компанией, поскольку эта разработка не является российской и способна утратить технологическую независимость.

Ранее Таганский суд Москвы оштрафовал мессенджер Discord на 3,5 миллиона рублей за два эпизода, связанных с пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ).

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — lenta.ru
0
0
0
 




 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте