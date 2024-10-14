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В стране и мире

Смерч у берегов российского курорта сняли на видео

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Смерч, подошедший к берегу Сочи, сняли на видео. Ролик появился в Telegram-канале «Типичный Сочи».

Отмечается, что очевидцы заметили опасное явление в нескольких сотнях метрах от побережья между пляжами «Ривьера» и «Светлячок».

До конца дня 14 октября на российском курорте действует штормовое предупреждение.

Управление МЧС по Краснодарскому краю сообщало об опасности формирования смерчей на участке Магри — Веселое (Сочи и федеральная территория «Сириус»).

Ранее курортный город вошел в топ популярных направлений для путешествий осенью. В Сочи, Лазаревское, Имеретинский и Вардане отправляются 12 процентов туристов.

Источник видео и фото - t.me/ts_life.

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Источник — lenta.ru
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