Смерч у берегов российского курорта сняли на видео

14.10.2024 | 12:44

Смерч, подошедший к берегу Сочи, сняли на видео. Ролик появился в Telegram-канале «Типичный Сочи».

Отмечается, что очевидцы заметили опасное явление в нескольких сотнях метрах от побережья между пляжами «Ривьера» и «Светлячок».

До конца дня 14 октября на российском курорте действует штормовое предупреждение.

Управление МЧС по Краснодарскому краю сообщало об опасности формирования смерчей на участке Магри — Веселое (Сочи и федеральная территория «Сириус»).

Ранее курортный город вошел в топ популярных направлений для путешествий осенью. В Сочи, Лазаревское, Имеретинский и Вардане отправляются 12 процентов туристов.

Источник видео и фото - t.me/ts_life.