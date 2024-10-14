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В стране и мире

Мужчина оказался в реанимации с галлюцинациями после стрижки ногтей

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Летом 2022 года мужчина оказался в реанимации с сепсисом и галлюцинациями после того, как подстриг дома ногти. Историю Тэттона Спиллера опубликовало издание The Sun.

Спиллер слегка порезал кожу кусачками и не придал значения порезу. Рука начала болеть, и он обратился к врачу. Медики отправили его домой и посоветовали принять парацетамол.

После возвращения из больницы у мужчины начались рвота и слабость, а его речь стала невнятной. Когда Спиллер практически потерял сознание, его обнаружила мать его партнерши. Женщина вызвала скорую помощь. В больнице у Спиллера начались галлюцинации: он был убежден, что на дворе 1996 год, он находится в кинотеатре, а рядом с ним тигр.

Мужчина провел пять дней в реанимации и еще 10 дней в обычной палате. Физически мужчина быстро восстановился, но у него начались проблемы с ментальным здоровьем. К уже имеющемуся биполярному расстройству прибавился страх перед гигиеническими процедурами, а также мучительные воспоминания о реанимации.

Ранее стала известна история 34-летнего мужчины, у которого врачи не заметили опухоль размером с мяч. 20-сантиметровоое новообразование поразило его легкие и сердце.

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Источник — lenta.ru
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