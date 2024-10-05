Сетевое издание|18+|Суббота|5 окт 2024|12:42
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+19oC
+19oC
Погода | Сегодня | Дождь |
+14oC
+15oC
Завтра | Облачно |
 

В стране и мире

В России оценили идею замены учителей роботами

Печать
Telegram

Роботы не будут заменять российских учителей. Об этом в своей колонке на сайте Совета Федерации заявила председатель верхней палаты парламента России Валентина Матвиенко.

По ее словам, российские власти продолжат поддерживать роль учителя в качестве ключевой фигуры в образовании.

Она отметила, что не может представить робота, способного полностью заменить учителя, добавив, что РФ не пойдет по такому пути.

«Даже в условиях таких тектонических сдвигов мы должны не просто сохранить роль учителя как ключевой фигуры в образовательном процессе, но и укрепить ее. Это одна из главных задач государства. По крайней мере, мы в России видим это именно так», - написала она.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что профессия учителя вызывает особое уважение. Он отметил, что в их труд заложен «глубочайший созидательный смысл» - они помогают людям найти свое призвание и свой путь, приносить пользу людям и родной стране.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — lenta.ru
0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте