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В стране и мире

Эксперт предупредил о последствиях мощных вспышек на Солнце

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После мощных вспышек на Солнце ожидаются магнитные бури, которые достигнут Земли к середине дня в субботу, 5 октября, и продлятся до ночи вторника, 8 октября. О последствиях предупредил ведущий эксперт центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

Две мощные вспышки на Солнце максимального класса Х-Х7,1 и Х9 произошли 2 и 3 октября. Они заняли соответственно третье и первое места в списке самых сильных вспышек 25-го солнечного цикла.

Предполагалось, что вспышки на Солнце вызовут магнитные бури на Земле раньше, однако этого не произошло. Как объяснил Леус, первое облако выброшенного «солнечного вещества» слегка «задело» планету.

При этом последствия на Земле ожидаются в результате влияния второго облака. По прогнозу, магнитные бури начнут ощущаться после полудня 5 октября — сначала появятся слабые возмущения магнитосферы, а затем они вырастут до уровня слабых магнитных бурь и затем постепенно будут усиливаться, достигнув максимума (класса G3, третьего уровня из пяти возможных) 6 октября.

«После чего космический шторм пойдет на спад, и магнитные бури, уже среднего и слабого уровня, класса G2-G1, с перерывами продлятся до ночи 8 октября», - спрогнозировал Леус.

Ранее главный специалист метеобюро Москвы Татьяна Позднякова заявила, что магнитная буря никак не повлияет на погоду в Москве. Похолодание в регионе синоптик назвала нормальным для октября.

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Источник — lenta.ru
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