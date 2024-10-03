Бюджетникам в России предложили увеличить зарплаты

03.10.2024 | 12:22

Правительство предложило увеличить зарплаты бюджетникам социальной сферы в 2025 году. Об этом со ссылкой на внесенные в Госдуму поправки сообщает газета Ведомости.

Повышение зарплат на 13,2 процента затронет врачей, медицинских работников, учителей, преподавателей вузов, ученых и соцработников. Судьям, работникам госучреждений, прокурорам, работникам Следственного комитета, госслужащим федерального уровня поднимут оклады на 4,5 процента.

Как отмечают авторы документа, индексация позволит достичь целей, озвученных в майских указах президента, согласно которым, оплата труда бюджетников должна достигать уровня средней зарплаты по региону или превышать ее. В последующие три года Минфин намерен выделить на эти цели по 114,6 миллиарда рублей в год.

С 1 октября 2024 года проиндексировали зарплаты двум миллионам россиян — эта мера была запланирована еще в 2022 году в законе о федеральном бюджете на 2023-2025 годы. По словам доцента Базовой кафедры Торгово-промышленной палаты России «Управления человеческими ресурсами» РЭУ имени Г.В. Плеханова Людмилы Ивановой-Швец, на повышение зарплат в 2024 году выделили 359 миллиардов рублей.

Также депутаты от фракции ЛДПР предложили увеличить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) до 30 тысяч рублей. Авторы документа напомнили, что с начала этого года МРОТ составляет 19 242 рубля в месяц, предполагаемое повышение на 10 758 рублей увеличит эту сумму на 56 процентов.