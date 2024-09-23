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В стране и мире

Психолог раскрыла неочевидную опасность юбилеев

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Чаще всего супружеские измены случаются в периоды личностных кризисов, которые, как правило, выпадают на 30 или 40 лет, считает психолог Маргарита Алексеева. Неочевидную опасность юбилеев она раскрыла в беседе с «Вечерней Московой».

Асекеева объяснила, что под конец очередного десятилетия многим приходится переосмыслить жизнь, по-новому оценить планы и цели на будущее. Нередко такая переоценка, говорит психолог, проходит тяжело и влечет за собой кризис.

Психолог добавила, что кризис 30-летних часто связан с поисками своего истинного предназначения и зачастую толкает к принятию спонтанных решений. «Именно поэтому в 30 лет очень часто случаются разводы, происходят романы на стороне, резкие смены работы и направления деятельности», — рассказала Асекеева.

Следующий серьезный, по словам специалистки, кризис происходит в 40 лет. Она уточнила, что если в 30 изменяют в основном мужчины, то в 40 неверность становится распространена среди обоих полов.

При этом Асекеева подчеркнула, что роман на стороне — это явный признак того, что человек не может найти ответы на вопросы, которые поднимает перед ним его психика. Чтобы этого не происходило, она советует на каждом жизненном этапе стараться осознанно себя реализовывать, а не просто проживать день за днем.

Ранее мужчины и женщины, столкнувшиеся с проблемами с ментальным здоровьем, рассказали о простых способах поддержать психику. Многие люди порекомендовали для решения ментальных проблем обратиться к физическим нагрузкам.

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Источник — lenta.ru
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