Во Франции призвали свергнуть новое правительство

22.09.2024 | 16:33

Новое правительство Франции под руководством Мишеля Барнье нужно свергнуть. С таким призывом выступил лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети X.

«Правительство Барнье — злая издевка! Исследуя его состав, мы обнаруживаем немало самородков. Общий анализ не оставляет места двусмысленности: надо как можно быстрее избавиться от этого правительства», — считает французский политик.

Филиппо назвал правительство Барнье олигархической бородавкой, которая ставит перед собой цель довести всех до отчаяния.

Более тысячи человек ранее вышли на демонстрацию в Париже, чтобы выразить несогласие с политикой президента Франции Эммануэля Макрона и его решением назначить Барнье премьер-министром.

Во Франции 21 сентября утвердили новый состав правительства после нескольких недель напряженных консультаций. Новым главой МИД стал министр-делегат по делам Европы Жан-Ноэль Барро, который сменил на этом посту Стефана Сежурне из президентской партии, Брюно Ретайо занял пост главы МВД, а Дидье Миго возглавил Верховный комитет по транспарентности общественной жизни.