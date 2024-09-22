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В стране и мире

Во Франции призвали свергнуть новое правительство

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Новое правительство Франции под руководством Мишеля Барнье нужно свергнуть. С таким призывом выступил лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети X.

«Правительство Барнье — злая издевка! Исследуя его состав, мы обнаруживаем немало самородков. Общий анализ не оставляет места двусмысленности: надо как можно быстрее избавиться от этого правительства», — считает французский политик.

Филиппо назвал правительство Барнье олигархической бородавкой, которая ставит перед собой цель довести всех до отчаяния.

Более тысячи человек ранее вышли на демонстрацию в Париже, чтобы выразить несогласие с политикой президента Франции Эммануэля Макрона и его решением назначить Барнье премьер-министром.

Во Франции 21 сентября утвердили новый состав правительства после нескольких недель напряженных консультаций. Новым главой МИД стал министр-делегат по делам Европы Жан-Ноэль Барро, который сменил на этом посту Стефана Сежурне из президентской партии, Брюно Ретайо занял пост главы МВД, а Дидье Миго возглавил Верховный комитет по транспарентности общественной жизни.

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Источник — lenta.ru
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