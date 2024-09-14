Выдра вылезла из реки и утащила ребенка под воду

14.09.2024 | 12:59

Выдра напала на ребенка и утащила его под воду у реки в штате Вашингтон (США). Об этом сообщает Fox News.

Животное напало на мальчика, который гулял с матерью вдоль берега реки в городе Брементон. Выдра несколько раз укусила ребенка за руку. Отмечается, что женщина успела вытащить сына из воды.

Пострадавшим обработали раны. Сотрудники Департамента рыбных ресурсов и диких животных штата (WDFW) отловили и ликвидировали выдру.

Это не первое подобное происшествие. По данным департамента, за последние десять лет в Вашингтоне было зафиксировано шесть нападений выдр на людей.

Ранее местные жители заметили в реке Кирпили в Краснодарском крае полутораметрового крокодила. Специалисты Минприроды позже обследовали реку, однако животное найти не смогли.