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В стране и мире

Раскрыт среднедушевой заработок самых обеспеченных россиян

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Среднедушевой ежемесячный доход среди наиболее обеспеченных россиян составил 227 тысяч рублей. Об этом говорится в результатах дебютного исследования НИУ ВШЭ, с которым ознакомилась редакция РБК.

Из раскрытых материалов научной работы следует, что медианный душевой доход 10 процентов населения России составил 180 тысяч рублей. Наиболее распространенный - около 20 процентов - доход самых богатых россиян составил 300-400 тысяч рублей.

Около 18 процентов из числа богатейших граждан ежемесячно зарабатывают 100-200 тысяч рублей. Наконец, доход выше 900 тысяч рублей зафиксирован у 8-9 процентов жителей России.

В ходе исследования в июне-сентябре 2023 года специалисты опросили представителей 10-процентной группы населения с самыми высокими доходами. Выборка опроса составила 1012 человек.

12 июля президент России Владимир Путин подписал закон о введении в стране прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Шкала начнет действовать в 2025 году, диапазон ставки будет варьироваться от 13 до 22 процентов.

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Источник — lenta.ru
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