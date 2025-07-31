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В стране и мире

В Петербурге младенец истек кровью из-за проведенного отцом во время родов обряда

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В Санкт-Петербурге врачи спасли младенца, начавшего истекать кровью после проведенного отцом во время домашних родов обряда. Об этом пишет Mash в Telegram.

По информации издания, родители мальчика прочитали в интернете, что если перегрызть новорожденному пуповину, то он якобы будет расти здоровым. В результате это едва не привело к смерти ребенка, которого успели спасти врачи, остановившие кровотечение.

Уже находясь в больнице, куда доставили пострадавшего младенца, его мать попросила отдать ей плаценту, чтобы заморозить и приготовить с ней еду. Женщина уверена, что при употреблении в пищу стволовые клетки способны предотвратить послеродовую депрессию. При этом научных доказательств этому нет.

Ранее в Подмосковье пятимесячный ребенок мигрантов впал в кому после обрезания на дому. Как выяснилось, родители мальчика пригласили домой знакомого врача из областной больницы. В результате во время операции у младенца начались судороги. Прибывшая на место скорая диагностировала у него аспирационную пневмонию и тяжелую анемию.

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Источник — lenta.ru
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