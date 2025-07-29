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Мужчина ударил приятеля в пах и спас ему жизнь

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Житель Шотландии Оуэн Макни узнал о раке яичка благодаря случайности и смог выйти в ремиссию. Об этом пишет Daily Mail.

В 1989 году 26-летний Макни пошел играть футбол с друзьями. Во время матча приятель из команды противников случайно ударил мужчину в пах. Боль была настолько сильная, что Макни обратился за помощью в больницу, но тогда врачи не заметили ничего подозрительного. Через неделю на его яичке образовалась шишка, и он снова обратился к врачу. Тогда ему и поставили смертельный диагноз.

По словам врача, приятель спас Макни жизнь. Благодаря тому, что болезнь удалось обнаружить так рано, мужчине провели успешную операцию. После он прошел курс химиотерапии и победил болезнь. Макни вспомнил, что лечение далось ему нелегко. После удаления одного яичка сосед по палате насмехался над ним, его жена и родственники слишком переживали о нем.

Сейчас Макни 62 года. Несмотря на пережитое, он смог зачать троих детей. Он продолжает жить с любимой женой и часто катается на велосипедах с друзьями.

Ранее сообщалось, что житель Великобритании узнал о раке пищевода благодаря сэндвичу. Он не смог проглотить его и обратился к врачу.

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Источник — lenta.ru
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