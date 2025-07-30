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В стране и мире

Россиянам посоветовали не превращаться в хипстеров и носить с собой наличные

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В условиях возникающих перебоев со связью из-за периодически вводимых в целях безопасности временных ограничений нужно на случай невозможности оплатить покупки картой или через смартфон носить с собой наличные, что не является проблемой. Соответствующий комментарий главы думского комитета по промышленности и торговли Владимира Гутенева приводит Life.ru.

Отключения интернета депутат назвал необходимой мерой в связи с возможными ударами по объектам критической инфраструктуры, вывод из строя которых может иметь серьезные последствия. В связи с временными проблемами со снятием наличных в банкоматах он посоветовал по необходимости снимать крупную сумму за один раз, чтобы носить с собой наличные для оплаты нужных товаров в магазинах.

«Не стоит превращаться в хипстера, живущего только в центре Москвы; жизнь не ограничивается комфортом», — цитирует издание парламентария.

Представители властей и силовых структур в российских регионах в последнее время стали сообщать о временных ограничениях, в том числе связанных с работой мобильных сетей.

В частности, жителям Свердловской области на днях рекомендовали заранее продумывать свои маршруты передвижения и рассмотреть возможность способов оплаты, не зависящих от интернета.

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Источник — lenta.ru
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