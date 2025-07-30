Врач предупредила о распространенной ошибке после душа

30.07.2025 | 11:38

Врач Ботикария Гарсия заявила, что многие люди после душа совершают одну распространенную ошибку. На нее она указала в беседе с изданием La Nacion.

Как пояснила Гарсия, в идеале после душа необходимо вытираться тремя полотенцами. Одно должно быть для лица, второе — для волос, а третье — для тела, заявила она.

По словам медика, если человек использует только одно полотенце, то тогда необходимо вытираться в определенной последовательности. Начать нужно с волос, а закончить — гениталиями и ступнями.

В заключение Гарсия предупредила, что на грязных полотенцах размножаются бактерии и грибки, поэтому при их использовании повышается риск возникновения различных инфекций.

Ранее уролог Олеся Локтева рассказала женщинам о правилах интимной гигиены. Она заявила, что подмываться нужно один-два раза в день.