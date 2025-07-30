«Такое может повториться». Землетрясение на Камчатке оказалось уникальным. Что в нем необычного?

30.07.2025 | 13:49

Утром в среду, 30 июля, на Камчатке произошло мощное землетрясение, после которого цунами обрушилось на Курильские острова. По предварительным данным, его эпицентр находился в акватории Тихого океана, примерно в 160 километрах к югу от Камчатского полуострова, на глубине 32 километров.

Поначалу специалисты РАН присвоили ему магнитуду 7,5, затем повысили ее до 8,5, а после этого — до 8,7. Землетрясение оказалось самым мощным с 1952 года. Корреспондент «Ленты.ру» поговорил с ведущим научным сотрудником лаборатории сейсмической опасности Института физики Земли РАН, доктором технических наук Алексеем Морозовым и выяснил, в чем уникальность этого природного явления.

«Лента.ру»: Насколько это землетрясение типично для этого региона?

Камчатский регион является одним из самых сейсмически активных в России и мире. В этой зоне происходит столкновение океанической Тихоокеанской плиты с Охотской континентальной плитой. Океаническая плита погружается под континентальную. Именно в таких зонах происходят наиболее мощные и глубокие землетрясения на планете, а также наблюдается высокая вулканическая активность.

Что произошло?

- Утром 30 июля на Камчатке произошло землетрясение.

- Ему присвоили магнитуду 8,7.

- Землетрясение оказалось самым мощным для региона с 1952 года.

- После землетрясения начал развиваться сильный афтершоковый процесс.

- Ощутимые толчки будут продолжаться еще не менее месяца.

- Из-за землетрясения возникло цунами, которое обрушилось на Курильские острова.

- В Северо-Курильском районе зафиксированы четыре волны.

- В Северо-Курильске был затоплен порт, а также рыбопромышленное предприятие «Алаид».

- В районе введен режим ЧС.

- О режиме ЧС сообщил и мэр Петропавловска-Камчатского Евгений Беляев.

- Угрозу цунами объявили в других странах.

- В Японии власти предупредили об образовании цунами высотой до трех метров на Тихоокеанском побережье.

- Жителям населенных пунктов от префектуры Хоккайдо до префектуры Вакаяма рекомендовали эвакуироваться.

- Метеорологическое управление Тайваня также объявило угрозу цунами.

- Власти Калифорнии в США сообщили, что первые волны цунами стали достигать побережья штата.

- Предупреждение о возможном цунами появилось и в Канаде.

Землетрясения различной магнитуды здесь происходят постоянно. Небольшие — значительно чаще, чем сильные. Чем выше магнитуда землетрясения, тем реже оно происходит. Данное землетрясение уникально значением своей магнитуды. В настоящее время магнитуду оценивают до 8,7, но оно будет уточняться. Это делает его одним из сильнейших землетрясений в регионе за последние десятилетия. Подобные сильные землетрясения происходили в прошлом. Например, землетрясение 4 ноября 1952 года магнитудой 9,0 входит в пятерку сильнейших землетрясений нашей планеты.

Таким образом, хотя столь сильные землетрясения редки, они являются типичными для геодинамических условий Камчатки и с определенной повторяемостью будут происходить и в будущем.

Есть ли связь между глобальным потеплением и землетрясениями?

Глобальное потепление не вызывает землетрясения напрямую, поскольку тектонические процессы происходят в литосфере и мантии на глубинах десятков километров, где температура и давление гораздо выше, чем климатические воздействия на поверхности.

Однако возможны косвенные эффекты, способные повлиять на слабую сейсмичность в отдельных регионах:

- таяние ледников и изменение массы на поверхности;

- увеличение осадков, повышение уровня водоемов;

- рост уровня океана и изменение давления на дно.

Эти процессы могут вызывать слабые землетрясения в зонах с высоким напряжением в коре, особенно в регионах с историческим оледенением. Однако они не инициируют крупные тектонические землетрясения и не являются их причиной.

Какие еще регионы России в зоне риска? Я имею в виду землетрясения с последующей угрозой цунами?

В России немногие регионы подвержены риску землетрясений, способных вызвать цунами. Такие события возможны только у морских побережий и при этом в зонах, где есть активная субдукция или крупные тектонические разломы. Прежде всего, это Камчатка и Курильские острова, а также Сахалин (южная часть и остров Итуруп).

Это первое по такой мощности цунами с 1952 года. Есть вероятность, что из-за климатических факторов такие события будут происходить чаще?

Чем выше магнитуда землетрясения, тем реже оно происходит. Для сильнейших землетрясений период повторяемости может достигать десятков и даже сотен лет. Сегодняшнее землетрясение вполне укладывается в наши представления о сейсмическом режиме Камчатского региона.

Подобные землетрясения возможны в будущем, но через длительные периоды времени, и климатические факторы не могут инициировать подобные землетрясения и тем более не являются их причиной.

Есть связь между временем года и сейсмической активностью?

В глобальном масштабе сейсмическая активность не зависит от времени года. Основная причина землетрясений — движение литосферных плит, происходящее постоянно и не зависящее от времени года. При этом некоторые исследования показывают слабую, но устойчивую сезонную модуляцию сейсмичности в отдельных регионах и при наличии специфических условий (таяние снега и ледников, осадки, заполнение водохранилищ плотин). Как правило, речь идет о слабых землетрясениях с магнитудами менее 4.