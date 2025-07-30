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В стране и мире

В мире возник дефицит одного вида чая из-за его популярности в соцсетях

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Мировые запасы японского чая матча уменьшились из-за его популярности в соцсетях. О возникшем дефиците сообщает The Washington Post.

Матча — это мелкий порошок из листьев зеленого чая. Традиционно его заваривают в горячей воде, но в последние годы его активно используют в кофейнях и ресторанах и добавляют во все — от латте до десертов. С недавних пор матча стали добавлять в состав самых разных продуктов питания и косметических средств — от картофельных чипсов до лосьона для рук

Производители порошка не справляются с резким ростом мирового спроса, который возник из-за хайпа в TikTok и бума туризма в Японии. Продавцы жалуются, что им приходится платить больше, дольше ждать поставок и искать новых поставщиков чая.

«Внезапно оказалось, что матча нигде не достать», — сказал Лео Лукиди, владелец специализированного чайного магазина Tea and Whisk в Лас-Вегасе.

Матча обрела популярность за пределами Японии после того, как инфлюенсеры в TikTok начали хвалить ее пользу для здоровья и уникальный вкус. Из-за наплыва туристов в Японии полки магазинов опустели, а некоторые магазины ограничили продажи одной упаковкой в руки.

По словам Андре Фашиолы, гендиректора Matcha.com, компании, занимающейся розничной и оптовой продажей матча, урожай снизился на 20 процентов по сравнению с прошлым годом из-за аномальной жары в Японии. При этом компания сталкивается с «беспрецедентным спросом — за последние четыре года продажи выросли на 940 процентов благодаря как оптово-розничному, так и розничному спросу.

По итогам февраля поставки в Россию китайского чая резко упали. Его импорт оценили в 2,5 миллиона долларов. Это минимальный с февраля 2023 года результат. За год совокупные объемы поставок рухнули в 1,9 раза, а в месячном выражении — в 1,8 раза.

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Источник — lenta.ru
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