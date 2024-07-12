Любителей кофе предупредили о тревожном симптоме

12.07.2024 | 14:52

Натуральный кофе без сахара и других добавок бодрит и является полезным для здоровья, рассказал эндокринолог Роман Терушкин. Однако, если организм никак не реагирует на кофе, это может быть тревожным симптомом, предупредил врач в комментарии для aif.ru.

Доктор объяснил любителям кофе, что у всех индивидуальная восприимчивость к этому напитку: у кого-то после него поднимается давление, у кого-то снижается. Но если организм вообще не реагирует на кофе, не чувствует бодрости, то это симптом нарушения работы надпочечников, указал на проблему доктор.

«В этом случае надпочечники кофеманов не воспринимают этот продукт как стрессовый фактор и не вырабатывают в ответ на его поступление гормоны кортизол, адреналин», - сказал Терушкин.

Доктор посоветовал употреблять только американо или эспрессо в небольшом количестве. А от латте и капучно лучше отказаться, так как в них есть сахар и молоко, и это уже не напитки, а полноценный перекус, заключил эндокринолог.

Ранее эндокринолог, диетолог Оксана Михалева посоветовала отказаться от употребления мюсли и хлопьев. По ее словам, эти варианты завтрака содержат много сахара и не могут надолго утолить голод.