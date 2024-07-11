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В стране и мире

Глава Роспотребнадзора назвала причину вспышки ботулизма в России

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К вспышке ботулизма в России привело нарушение всех возможных правил и технологий изготовления продуктов. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании комитета Госдумы по охране здоровья, пишет РИА Новости.

Она также заявила, что производившее опасные продукты предприятие в Балашихе закрыли навсегда. При его проверке изъяли 250 тонн продукции.

По данным главного санитарного врача страны, всего от ботулизма пострадали 417 россиян, двоих спасти не удалось. По словам Поповой, фасоль, ставшая причиной вспышки заболевания, закупалась за рубежом.

О выявленных в ряд регионов России случаях ботулизма стало известно в июне. Пострадавшие заявили, что до отравления употребляли в пищу салат с фасолью, заказанный через службу доставки. Доктор медицинских наук Владимир Никифоров назвал назвал вспышку заболевания крупнейшей в истории страны.

В сети также появились кадры с места хранения фасоли. На записи видно, что она хранится в незапечатанных мешках в тех же помещениях, где обедают работники предприятия. Другие продукты хранятся в бочках на открытом воздухе, в которые попадает дождевая вода.

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Источник — lenta.ru
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