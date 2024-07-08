Российский депутат предложил отказаться от равноправия в семьях

08.07.2024 | 19:13

Депутат Ярославской областной думы Теймураз Бараташвили предложил отказаться от равноправия отцов и матерей в семьях. Об этом стало известно из доклада о проекте «Школа счастья», представленном в муниципалитете Ярославля.

Парламентарий считает, что мужчины являются носителями врожденной морали и альтруизма, которые были выработаны коллективным опытом защиты племени и охоты. По его мнению, равноправие родителей ослабляет отцовское начало, на что указывают случаи безразличного отношения мужчин к детям или уходов из семьи.

«Следует законодательно закрепить за мужчиной-отцом статус Главы семьи и возложить на него ответственность за судьбу семьи и детей вне зависимости от его волеизъявления», — приводятся в докладе слова Бараташвили.

Также он предложил сделать различную оплату труда у матерей и отцов, отметив, что женщины с двумя и более детьми должны работать не больше четырех часов в день, получая при этом полноценную оплату.

Ранее екатеринбургский митрополит Евгений (Кульберг) назвал борьбу женщин за права «реализацией мечт похотливых мужчин». Митрополит обвинил феминистское движение в разрушении института семьи и отметил, что право на аборт было навязано женщинам.