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В стране и мире

Российский депутат предложил отказаться от равноправия в семьях

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Депутат Ярославской областной думы Теймураз Бараташвили предложил отказаться от равноправия отцов и матерей в семьях. Об этом стало известно из доклада о проекте «Школа счастья», представленном в муниципалитете Ярославля.

Парламентарий считает, что мужчины являются носителями врожденной морали и альтруизма, которые были выработаны коллективным опытом защиты племени и охоты. По его мнению, равноправие родителей ослабляет отцовское начало, на что указывают случаи безразличного отношения мужчин к детям или уходов из семьи.

«Следует законодательно закрепить за мужчиной-отцом статус Главы семьи и возложить на него ответственность за судьбу семьи и детей вне зависимости от его волеизъявления», — приводятся в докладе слова Бараташвили.

Также он предложил сделать различную оплату труда у матерей и отцов, отметив, что женщины с двумя и более детьми должны работать не больше четырех часов в день, получая при этом полноценную оплату.

Ранее екатеринбургский митрополит Евгений (Кульберг) назвал борьбу женщин за права «реализацией мечт похотливых мужчин». Митрополит обвинил феминистское движение в разрушении института семьи и отметил, что право на аборт было навязано женщинам.

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Источник — lenta.ru
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