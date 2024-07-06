Сетевое издание|18+|Суббота|6 июл 2024|12:50
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+32oC
+33oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+26oC
+27oC
Завтра | Облачно |
 

В стране и мире

Стоимость красной икры достигла исторического максимума в России

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Стоимость красной икры достигла исторического максимума в России. Об этом пишет «Интерфакс».

«Таких цен на красную икру еще не было. Стоимость килограмма икры чавычи свежего посола во Владивостоке доходит до 10 тысяч рублей, на Камчатке - до 9 тысяч», - рассказал руководитель информационного агентства по рыболовству Александр Савельев.

При этом, по его словам, икра самой массовой среди лососевых видов рыбы - горбуши - выросла до 7,5 тысячи рублей за килограмм. Однако пока основные объемы продаж приходятся на прошлогоднюю красную икру, отметил Савельев.

Объективных же причин такого роста цен нет, заявил эксперт. В 2023 году вылов лососей в России составил 609 тыс. тонн, это стало вторым после рекордного 2018 года показателем, резюмировал Александр Савельев.

Ранее сообщалось, что с 1 января по 15 июня 2024 года объем продаж черной икры в России вырос на 9 процентов в сравнении с тем же периодом 2023-го. К слову, в этот период выросло не только число покупок черной икры, но и траты россиян на данный деликатес. Так, по итогам первого полугодия показатель увеличился на 6 процентов в сравнении с тем же периодом 2023-го, до 2,9 тысячи рублей.

▶▶ Обсудить новость можно- здесь ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — lenta.ru
0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте