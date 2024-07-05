На Красной площади в третий раз написали «ГУР»

05.07.2024 | 13:37

В Москве задержали женщину, которая написала на Красной площади аббревиатуру ГУР, расшифровывающуюся как Главное управление разведки Украины. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash».

Она сделала надпись на лобном месте Красной площади. Свои действия задержанная снимала на видео. По данным канала, женщина стала жертвой мошенников из Украины.

Момент преступления попал на видео. На кадрах видно, как женщина при помощи баллончика делает надпись, снимая все происходящее на видео.

Ранее аббревиатуру ГУР 57-летний житель Тульской области оставил на памятнике маршалу Георгию Жукову на Манежной площади. Это произошло днем 29 июня. Мужчину задержали. После он рассказал, что его убедили это сделать телефонные мошенники якобы под видом кодового слова для поимки аферистов.

До этого аббревиатура ГУР уже появлялась на памятнике Жукова. Тогда ее оставили две женщины, которых в результате арестовали.