Россиянкам указали на причины поплывшего овала лица

26.06.2024 | 14:41

Овал лица может поплыть из-за резкого набора веса, неправильной артикуляции и ряда других причин, рассказала врач-дерматолог, косметолог Ксения Абрамова. Их она указала в комментарии для «Ленты.ру».

По словам косметолога, главной причиной изменения формы лица является лишний вес, поскольку из-за большого количества набирающей воду жировой ткани кожа растягивается. При этом после 33-35 лет кожа постепенно теряет эластичность и даже после похудения не возвращается на место, а обвисает.

Также овал лица меняет форму при неправильной артикуляции, проблемах с прикусом, гипертонусе лицевых и шейных мышц, продолжила Абрамова. Это особенно заметно, когда при разговоре вместе с мышцами рта и нижней трети лица активно работают мышцы шеи.

«Четкий контур лица не удастся сохранить и при неправильном образе жизни. У питающихся нерационально людей велик шанс нарушения обмена веществ, появления отеков, провоцирующих потерю эластичности кожи», — отметила она.

Влияет на красоту лица даже профессия, считает собеседница «Ленты.ру». По ее словам, когда работа предполагает наклон или выдвижение головы вперед, например, у швей, парикмахеров, косметологов, постепенно развивается сутулость.

«Также проблемы с овалом лица начинаются при длительном использовании гаджетов. Из-за этого шея долго находится в одном положении, линия челюсти деформируется, а мышцы и кожа обвисают», — объяснила дерматолог.

Для предотвращения изменения овала лица врач рекомендовала употреблять витамины С и А, а также проконсультироваться с косметологом для подбора оптимального ухода за кожей.

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