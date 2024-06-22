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В стране и мире

Названо опасное последствие храпа

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У людей, которые постоянно храпят или имеют апноэ во сне, удваивается риск гипертонии. Об этом опасном последствии храпа рассказали австралийские врачи доктор Бастьен Леша из Колледжа медицины и общественного здравоохранения и директор отдела здоровья во сне Университета Флиндерса Дэнни Экерт, пишет Daily Mirror.

Врачи назвали храп маркером высокого кровяного давления, поскольку нарушение сна усиливает риск гипертонии.

«Мы заметили, что у тех, кто регулярно храпит, риск развития неконтролируемой гипертонии был почти в два раза выше. Этот риск снова почти удвоился у людей, которые регулярно храпели или имели апноэ во сне, по сравнению с теми, кто храпел нерегулярно», — объявил Экерт.

Леша подчеркнул, что для эффективного лечения гипертонии необходимо устранить храп или хотя бы сделать его нерегулярным.

Ранее врач-остеопат Денис Самойлов предупредил, что онемение рук может быть признаком серьезных заболеваний. По его словам, зачастую причина кроется в проблемах с внутренними органами.

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Источник — lenta.ru
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