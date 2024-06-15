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В стране и мире

Школа в российском регионе провалилась под землю

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В Бурятии здание средней школы оказалось под землей. Учреждение было открыто всего шесть лет назад, пишет «Российская газета».

Инцидент произошел в Гурульбинском районе республики. Дом начал проваливаться под асфальт, а фундамент здания пошел трещинами. По факту разрушения местная прокуратура начала проверку. Надзорное ведомство намерено выяснить, были ли допущены нарушения при строительстве школы, соблюдались ли правила проектирования и бюджетное законодательство.

Ситуацией заинтересовались и в Народном фронте. По сведениям общественников, все дело в месте, выбранном для застройки, — школу построили в русле реки. Грунтовые воды залегают всего в четырех метрах от фундамента — при этом в проекте указано расстояние в восемь метров. На дефекты строительства уже давно обратили внимание в администрации — суд обязал заказчика устранить нарушения.

Ранее в другой российской республике, Дагестане, под землю ушел автомобиль. Затем провалившуюся в яму машину придавило частью близстоящего дома.

Фото - кадр из видео Народный фронт Республика Бурятия.

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Источник — lenta.ru
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