Названа средняя зарплата российских стажеров

15.06.2024 | 10:33

Российские стажеры зарабатывают в среднем 35 778 рублей в месяц, выяснили аналитики Авито Работы. Они также рассказали «Ленте.ру», что размер оплаты не сильно отличается от того, на что рассчитывает молодежь 18-25 лет.

«В среднем российская молодежь 18-25 лет считает оптимальной оплату стажировки размером в 39 801 рубля в месяц. Эта сумма немногим выше средней фактической оплаты последней стажировки респондентов, которая составила 35 778 рублей в месяц», — рассказали исследователи.

При этом 18 процентов опрошенных согласились бы пройти стажировку с оплатой до 20 тысяч рублей в месяц. 28 — от 20 до 30 тысяч, 19 процентов — до 40, девять — до 50 тысяч. Стажироваться бесплатно, но в интересной компании или сфере, согласились бы только четыре процента опрошенных россиян.

«Весной 2024 года количество предложений о работе для соискателей без опыта выросло в 2,3 раза за год, а средние зарплатные предложения — на 21 процент, — рассказала руководитель направления по найму молодежи в Авито Татьяна Семина. — Кандидаты могли рассчитывать в среднем на 54 388 рублей в месяц. Несмотря на то, что бизнесу может быть финансово тяжело полноценно обучать кандидата, вкладываться в стажеров выгодно — они могут стать сильным кадровым резервом».

Ранее сообщалось, что в Государственную Думу внесут проект закона, запрещающий выплачивать на руки работникам зарплату ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ). Документ предусматривает внесение изменений в Трудовой кодекс России.