Сетевое издание|18+|Воскресенье|9 июн 2024|09:47
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+22oC
+23oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+25oC
+26oC
Завтра | Облачно |
 

В стране и мире

Россиян предупредили о нашествии заполонивших Европу клещей-мутантов

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Во многих российских регионах могут появиться клещи-мутанты, которые уже заполонили Европу. О нашествии опасных насекомых предупредил вирусолог, международный эксперт в области биотехнологии и фармацевтики Сергей Вострухов в беседе с NEWS.ru.

«Регионами, где наиболее вероятно появление нового вида клещей, являются Ивановская, Костромская, Тверская, Ярославская области, Архангельская, Калининградская, Ленинградская и Вологодская области, Кировская область и Удмуртская Республика, Алтай, Бурятия, Хакасия, Иркутская, Кемеровская, Томская, Новосибирская, Омская области», - заявил эксперт.

Вострухов не исключает, что насекомые-мутанты могут также завестись в Алтайском и Красноярском краях, Курганской, Свердловской, Челябинской и Тюменской областях, Ханты-Мансийском автономном округе, Сахалинской области, Хабаровском крае и Еврейской автономной области.

Речь идет об иксодовых клещах-гигантах, которые считаются наиболее опасными. «Также учеными-эпидемиологами отмечается повышенная агрессивность клещей Hyalomma lusitanicum, что увеличивает опасность заражения переносимой ими конго-крымской геморрагической лихорадкой», - пояснил вирусолог.

Сами по себе эти насекомые не могут перемещаться на большие расстояния, но могут мигрировать вместе с птицами и животными. При этом в России взрослые клещи вряд ли появятся - вероятнее всего это будут молодые особи, заключил Вострухов.

Ранее ученые предрекли нашествие тараканов-мутантов в Испании. Из-за генетических модификаций на этих насекомых перестали действовать многие из разрешенных к использованию в Европе средств.

▶▶ Обсудить новость можно- здесь ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — lenta.ru
0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

  • В России задумали повысить выплаты на ремонт жилья при ЧС

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте