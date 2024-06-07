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В стране и мире

Почти все российские школьники оказались неспособны нормально объясняться

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Более 80 процентов российских школьников оказались неспособны нормально объясняться. Об этом свидетельствуют результаты Единого государственного экзамена (ЕГЭ), заявил член президентского Совета по русскому языку и руководитель портала «Грамота.ру» Константин Деревянко, его слова приводит «Коммерсантъ».

Такие выводы он сделал из ЕГЭ по биологии, истории и математике. Например, по его словам, 82 процента школьников не могут развернуто объяснить биологическое явление, у 85,9 процента выпускников не получается своими словами проанализировать исторический текст, еще 91,6 процента выпускников испытывают трудности с решением текстовой задачи прикладного характера по экономике.

«О чем это может говорить? Более 80 процентов детей испытывают дефицит речевого развития. Они недостаточно грамотные, недостаточно коммуникативно компетентные», - отметил руководитель портала «Грамота.ру» Константин Деревянко.

При этом результаты экзаменов по русскому языку — не самый объективный «индикатор уровня речевой культуры или коммуникативной компетентности и функциональной грамотности», считает Деревянко. Гораздо лучше это демонстрируют именно результаты других экзаменов.

По его мнению, современные учебные программы по русскому языку не учат детей нормально объясняться по другим предметам, а потому стоит их менять. Так, тема науки и технологий в школьной программе русского языка составляет всего 0,1 процента.

Некоторые в педагогическом сообществе отнеслись к высказываниям Деревянко скептически. Учитель русского языка, член профсоюза «Учитель» Всеволод Луховицкий не уверен, что изменение школьных программ по русскому языку как-то изменит ситуацию.

«Дети всегда ориентируются на взрослых. Посмотрите, как пишут наши газеты, как говорят наши журналисты, как говорят наши политики, какой у них язык. От этого языкового окружения зависит язык детей», — считает Луховицкий.

Ранее депутаты внесли в Государственную Думу законопроект об отмене ЕГЭ в России. Экзамен предложили заменить проведением государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования.

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Источник — lenta.ru
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