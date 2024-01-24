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В стране и мире

Названы кандидаты на вступление в НАТО

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После вступления Швеции в НАТО могут появиться новые страны-участницы. Среди возможных политолог Рафаэль Ордуханян в разговоре с «Лентой.ру» назвал Грузию, Украину, Армению. Он также отметил пристальное внимание альянса к странам Тихоокеанского региона.

«Касаемо членства Швеции в НАТО, дальше будут только процедурные вопросы. Все процессы уже де-факто идут, сотрудничество в рамках альянса началось, — сказал политолог. — На низком старте у нас Грузия, Украина. Молдавия выражает какие-то потуги, но она скорее войдет в Румынию а не в НАТО. В принципе, уже все европейские страны являются членами альянса, Австрия только пока держится».

Беспокойство Ордуханяна вызывает статус Армении. Политика главы государства Никола Пашиняна, как допустил политолог, может привести к тому, что если не юридически, то де-факто страна может начать сотрудничество с НАТО, предполагая, что таким образом противостоит Азербайджану и Турции.

«Сейчас окучивают Тихоокеанский регион, Филиппины, Индонезию, Вьетнам. Может, это будет не НАТО, а какая-то другая организация, но теснейшее сотрудничество уже идет», — заметил Ордуханян.

Ранее турецкий парламент простым большинством одобрил заявку Швеции на членство в Североатлантическом альянсе. Уточняется, что теперь соответствующий указ должен будет подписать президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

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Источник — lenta.ru
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