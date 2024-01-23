Сетевое издание|18+|Вторник|23 янв 2024|12:27
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-13oC
-12oC
Погода | Сегодня | Ясно |
-8oC
-7oC
Завтра | Облачно |
 

В стране и мире

В России раскатали бульдозером гуманитарную помощь бойцам СВО

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В Донецкой народной республике недалеко от границы с Ростовской областью на свалке нашли гуманитарную помощь участникам специальной военной операции (СВО). Об этом волонтер Александр Закутний рассказал порталу 161.ru.

Выброшенную гуманитарную помощь мужчина нашел в Амвросиевке. Он показал обнаруженные им носилки, подсумки, средства личной гигиены. «Очень много было там медицины», — сказал волонтер.

По словам Закутнего, местные жители рассказали ему, что речь идет о фуре с гуманитарной помощью. «Там все раскатано было бульдозером и трактором», — подчеркнул он.

Волонтер признался, что больше всего его удивил найденный там же ящик с письмами детей участникам СВО. «Мужчина местный, (…) когда мне это начал рассказывать, то плакать стал», — добавил Закутний.

Мужчина считает, что гуманитарную помощь не доехала до бойцов по чьей-то воле. «Весь груз вывалили именно на свалке и тут же трактором и бульдозером начали в пропасть сгортать (сгребать — прим. «Ленты.ру»)», — пояснил он.

Ранее жительница Курска присвоила 1,5 миллиона рублей, собранных волонтерами для помощи участникам спецоперации. Женщину приговорили к пяти годам лишения свободы, ее взяли под стражу в зале суда.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — lenta.ru
0
0
0




 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте