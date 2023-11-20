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В стране и мире

Эвакуированных из Газы россиян разместят в Чечне

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В ближайшее время в Чечню прибудут 250 эвакуированных из Газы россиян. Об этом сообщил чеченский министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев в Telegram.

Вывезенных из Палестины граждан разместят на территории одного из детских оздоровительных лагерей, отметил Дудаев.

С 12 ноября из Газы в Россию перевезено более 500 человек. В МИД России проинформировали, что всего в списках на эвакуацию значится более тысячи человек.

20 ноября в Кремле сообщили, что половина пожелавших выехать из Газы граждан уже находится в России. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подчеркнул, что эвакуация людей продолжается.

Очередной всплеск напряженности на Ближнем Востоке связан с нападением исламистского движения ХАМАС на подконтрольные Израилю территории и последующим проведением в секторе Газа военной операции Армией обороны Израиля.

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Источник — lenta.ru
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