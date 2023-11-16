Автоэксперт назвал самые бюджетные иномарки для покупки в России

16.11.2023 | 14:12

В сегменте новых автомобилей среди иномарок наиболее бюджетными для покупки в России в 2023 году являются JAC S3, Сhangan Alsvin и другие, рассказал руководитель дилерского направления автомобильного маркетплейса FRESH Евгений Житнухин. Самые недорогие варианты он назвал в беседе с «Лентой.ру».

По словам автоэксперта, Сhangan Alsvin и Haval Jolion 2023 года выпуска можно найти стоимостью 1,55 и 1,88 миллиона рублей соответственно. «Оба китайских авто даже в базовой версии имеют богатое техническое оснащение. Haval Jolion оснащен бортовым компьютером, ABS, круиз-контролем, сигнализацией, а китайский седан - камерой заднего вида, иммобилайзером, системой курсовой устойчивости. Changan Alsvin имеет ABS, ESP, систему ЭРА-ГЛОНАСС, медиацентр с семидюймовым экраном и камеру заднего вида в стартовой версии», - добавил Житнухин.

Китайский автопром предлагает на российском авторынке и другие бюджетные варианты в виде JAC S3 (1,4 миллиона рублей), BAIC U5 Plus (1,8 миллиона рублей).

В сегменте авто с пробегом максимально выгодной будет покупка Chevrolet Spark - II поколение 2008 года можно найти за 450 тысяч рублей. А также Chery Bonus 2013 года (можно приобрести за 415 тысяч рублей) и Volkswagen Beetle 2002 года, стоимость которого составляет примерно 489 тысяч рублей.

«Эти автомобили россияне выбирают не только из-за доступной цены, но и по причине оригинального дизайна, малого расхода топлива и других преимуществ. Например, Chevrolet Spark является малолитражкой и имеет расход топлива в пределах 4,1-8,8 литра на 100 километров, Volkswagen Beetle - от 3,8 до 16,7 литра на 100 километров в зависимости от двигателя и режима движения. Преимуществами Chery Bonus можно назвать интересный современный дизайн, качественную сборку и плавность хода», - поделился собеседник «Ленты.ру».

Ранее Житнухин в беседе с «Лентой.ру» перечислил преимущества и недостатки китайских авто, захвативших российский рынок.

По итогам первых трех кварталов 2023 года россияне потратили на китайские автомобили в общей сложности 1,02 триллиона рублей. В общем на машины за это время было потрачено 1,88 триллиона рублей, таким образом, траты на китайские авто составили большую часть этой суммы.