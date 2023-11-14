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В стране и мире

Иммунолог перечислил самые опасные симптомы новых штаммов коронавируса

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У новых штаммов коронавируса, распространяющихся в России, таких как «эриус» и «пирола», нет ярко выраженных клинических отличий от предшественников. Тем не менее пациентов должны насторожить такие симптомы, как резкая боль и одышка.

Об этом «Ленте.ру» рассказал иммунолог Николай Крючков.

«Неважно, о каком штамме мы говорим: "пирола", "эриус", что-то еще. Если есть коронавирусная инфекция, то самыми опасными будут симптомы, свидетельствующие о возможном переходе заболевания в среднетяжелую или тяжелую форму. Например, это одышка. Или, если мы говорим об инструментальных методах, снижение сатурации, то есть насыщения крови кислородом. Опасна сатурация 93 процента и меньше», - сказал Крючков.

Также иммунолог предупредил о любых нарушениях сознания. К этому относятся оглушенность, сонливость, слабость, потеря интереса к деятельности. Внимание стоит обратить и на температуру выше 39 градусов, которая держится несколько дней и с трудом сбивается.

«Опасно посинение носогубного треугольника. Резкие выраженные боли в животе, голове - это может свидетельствовать о тромбозе. Все эти признаки могут указывать на переход болезни в тяжелую или среднетяжелую форму», - заключил иммунолог.

Ранее сообщалось, что заболеваемость COVID-19 в России выросла за неделю почти на четверть. С 6 по 12 ноября были госпитализированы 5473 человека. Это на 8,5 процента больше по сравнению с предыдущей неделей.

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Источник — lenta.ru
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