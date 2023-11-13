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В стране и мире

Российский пятиклассник пропал после поездки в такси

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В Иркутске пятиклассник уехал после сеанса кино домой на такси и пропал. Об этом стало известно Telegram-каналу Babr Mash.

По сведениям издания, 11-летний российский школьник 11 ноября вместе с товарищем пошел в кино в торговый центр «Сильвер молл». После окончания сеанса мальчик вызвал такси и отправился домой к родителям. Однако дома он так и не появился.

Выяснилось, что водитель завершил заказ в микрорайоне Зеленый берег. Мужчину начали допрашивать следователи.

Пятиклассник в день исчезновения был одет в черный пуховик с коричневыми вставками, синие джинсы, темно-синюю шапку и белые кроссовки. Всех, кто обладает какими-либо сведениями о нахождении ребенка, попросили незамедлительно обращаться в полицию.

Ранее сообщалось, что группа школьников из Москвы пропала на Кольском полуострове в Мурманской области. Уточнялось, что 12 подростков в сопровождении двоих инструкторов отправились в байдарочный поход по Териберке.

Позже ребята вышли на связь, в региональном управлении МЧС России отметили, что они целы и невредимы.

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Источник — lenta.ru
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