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В стране и мире

Названы неочевидные причины головной боли по утрам

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Бессонница и употребление спиртных напитков являются частыми, но не единственными факторами, провоцирующими утреннюю головную боль. О неочевидных причинах этого состояния рассказала врач-невролог Насима Шадбер изданию The Sun.

По словам Шадбер, с головной болью по утрам часто просыпаются пациенты с апноэ во сне. По ее словам, их ощущения могут напоминать приступы мигрени, когда пульсирующая боль появляется с одной стороны и сопровождается светобоязнью и тошнотой. Другой вариант, продолжила врач, — это опоясывающая боль вокруг головы. Такая же бывает у пациентов с депрессией или тревожным расстройством.

Еще одной возможной причиной головной боли по утрам Шабер назвала слишком частый прием болеутоляющих препаратов. Чтобы убрать неприятные ощущения, она посоветовала принимать обезболивающие средства не чаще 10 раз в месяц или двух раз в неделю.

«Есть очень маленькая вероятность, что утренние головные боли вызваны повышенным давлением в мозге из-за опухоли или новообразования», — сказала врач.

Она уточнила, что в этом случае боль будет постоянной. Кроме того, со временем она начнет постепенно усиливаться. Нередко будут появляться и другие симптомы — в том числе вспышки мерцающего света или частичная потеря зрения.

Ранее эндокринолог, нутрициолог Мария Скибицкая подсказала, какие продукты помогают при головной боли. По ее словам, фундук, миндаль и фисташки помогают насытить организм энергией и поддержать нервную систему.

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Источник — lenta.ru
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