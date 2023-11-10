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В стране и мире

Раскрыты выдающие плохой вкус пять деталей во внешнем виде

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Блогерша с никнеймом level_blue раскрыла пять популярных деталей во внешнем виде, которые выдают плохой вкус. Соответствующая информация появилась в ее TikTok, который насчитывает 559,3 тысячи подписчиков.

В первую очередь инфлюэнсерша призвала не носить футболки, шляпы и сумки с названиями городов. «Независимо от того, посещали вы это место ранее, только вернулись оттуда или просто носите его случайно», — уточнила она.

Помимо этого, по словам юзерши, именные ожерелья также выглядят безвкусно. В список также вошла одежда с любыми надписями. «Ваш гардероб не должен быть баннером ваших политических взглядов, энергии, настроения и состояния психического здоровья. Вы можете рассказать об этом словами и действиями, а не предметами гардероба», — пояснила пользовательница сети.

Среди прочего, женщина посоветовала отказаться от ярких пластиковых чехлов для телефонов. В заключение она порекомендовала не носить по несколько украшений одновременно. «Выберите что-то одно, купите аксуссеар высокого качества и носите только одно кольцо, браслет или ожерелье. Так вы будете смотреться намного дороже», — подытожила она.

В октябре блогерша назвала устаревшие к осени 2023 года тренды в одежде и обуви. Так, юзерша посоветовала отказаться от белых кроссовок и кед Converse, включая современные модели на массивной подошве.

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Источник — lenta.ru
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