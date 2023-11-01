Россиянам назвали способ правильно закаляться

Для профилактики простудных заболеваний важно правильно закаляться, рассказал врач-аллерголог и иммунолог Владимир Болибок. Способ делать это без дополнительных проблем для здоровья он назвал россиянам в беседе с KP.RU
По его словам, легкий температурный стресс действительно улучшает работу иммунной системы.
«Самый приятный температурный стресс — это когда вы помылись тепленькой водичкой, потом облились прохладненькой водичкой, и так несколько раз. Или после того, как прохладной водичкой облились — растерлись полотенцем», — сказал он, добавив, что воздействие холодной воды для правильного закаливания должно длиться всего несколько секунд.
Эти процедуры, объяснил он, приводят к небольшому выбросу гормонов глюкокортикоидов, которые стимулируют иммунную систему и готовят организм к тому, чтобы бороться с болезнью.
Длительное воздействие холода, наоборот, ослабит иммунитет, подчеркнул он. «Важно не доводить себя до длительного температурного стресса, когда вы замерзаете и начинают дрожать руки-ноги. В такой ситуации выброс гормонов будет слишком сильным, что будет угнетать иммунитет, не даст ему нормально работать», — заключил Болибок.
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