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В стране и мире

Невролог назвал отличие проблем с памятью от деменции

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Деменция отличается от состояния, которое в народе называют старческим маразмом, объяснил врач-невролог, паркинсонолог Максим Андреев. Отличие проблем с памятью от деменции он назвал в беседе с изданием «Доктор Питер».

По словам Андреева, к первым симптомам когнитивных нарушений относят ухудшение памяти, особенно о недавних событиях. Кроме того, о них могут говорить нарушения внимания, концентрации, планирования простых задач: трудности в счете, потеря нити разговора. «На поздних стадиях в зависимости от пораженного участка может нарушаться речь (афазия), возникают трудности в управлении собственным телом (апраксия); изменения характера и настроения: раздражительность, апатия, склонность к одиночеству, неопрятность», — перечислил врач.

Однако эти нарушения на ранних стадиях еще не деменция, отметил невролог.

«Деменция — это степень выраженности когнитивных нарушений, когда пациент утрачивает способность к самообслуживанию ввиду когнитивного снижения. Однозначно о болезни можно говорить лишь тогда, когда эти симптомы начинают значительно влиять на повседневную жизнь: теряется связь с родными и близкими, начинаются трудности на работе, возникают проблемы дома», — рассказал он.

Кроме того, человек с деменцией может провоцировать опасные ситуации — например, забыть о включенной плите или открытом кране в ванной.

Ранее невролог Екатерина Демьяновская назвала другие симптомы сбоев в работе нервной системы. При сильном потрясении организм подает сигнал о помощи из-за выработки гормонов стресса, пояснила невролог. Например, у человека повышается пульс, поднимается давление, возникает спазм гладкой мускулатуры.

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Источник — lenta.ru
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