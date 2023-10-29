Врач назвал простой способ снизить риск заражения гриппом

29.10.2023 | 14:14

Снизить риск заражения гриппом поможет только здоровый образ жизни, рассказал терапевт Джефф Фостер. Простой способ поддержать иммунитет он назвал изданию The Sun.

Врач констатировал: кроме прививки, существует единственный эффективный способ защиты от гриппа в сезон простуд и вирусов. Это, по его словам, здоровый образ жизни.

Фостер обратил внимание, что многие люди уверены, что поддержать иммунитет можно витаминами. Однако нет достоверных данных, что они способны снизить риск заражения гриппом, отметил терапевт. Исключение составляет лишь витамин D, добавил он.

«Главное в работе по укреплению иммунитета - вести здоровый образ жизни, - прокомментировал врач. - Необходимо сбалансированно питаться, соблюдать режим сна, заниматься спортом и избегать чрезмерного стресса».

В людных местах необходимо соблюдать дистанцию, напомнил терапевт. Также в сезон активности гриппа следует избегать общения с зараженными людьми. «И последний совет: регулярно мойте руки, чтобы удалить с них микробы», - призвал напоследок Фостер.

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