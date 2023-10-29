Сетевое издание|18+|Воскресенье|29 окт 2023|14:46
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+4oC
+5oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+3oC
+4oC
Завтра | Облачно |
 

В стране и мире

Врач назвал простой способ снизить риск заражения гриппом

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Снизить риск заражения гриппом поможет только здоровый образ жизни, рассказал терапевт Джефф Фостер. Простой способ поддержать иммунитет он назвал изданию The Sun.

Врач констатировал: кроме прививки, существует единственный эффективный способ защиты от гриппа в сезон простуд и вирусов. Это, по его словам, здоровый образ жизни.

Фостер обратил внимание, что многие люди уверены, что поддержать иммунитет можно витаминами. Однако нет достоверных данных, что они способны снизить риск заражения гриппом, отметил терапевт. Исключение составляет лишь витамин D, добавил он.

«Главное в работе по укреплению иммунитета - вести здоровый образ жизни, - прокомментировал врач. - Необходимо сбалансированно питаться, соблюдать режим сна, заниматься спортом и избегать чрезмерного стресса».

В людных местах необходимо соблюдать дистанцию, напомнил терапевт. Также в сезон активности гриппа следует избегать общения с зараженными людьми. «И последний совет: регулярно мойте руки, чтобы удалить с них микробы», - призвал напоследок Фостер.

Ранее диетолог Наталья Круглова развеяла миф о целебных свойствах меда. Она предупредила, что мед не заменяет лечение при простуде и гриппе.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — lenta.ru
0
0
0




 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа
сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте